Sarzana (La Spezia) – L’Allerta meteo rossa è scattata a mezzogiorno nel levante della regione, in particolare nella porzione di territorio compresa tra il promontorio di Portofino e il confine con la Toscana, ed è proprio in quelle zona che in questo momento si sta abbattendo la fase più intensa della perturbazione.

Locali allagamenti si segnalano in diverse zone di Sarzana, dove negli ultimi minuti si è abbattuto un vero nubifragio. Tra le zone coinvolte, ci sarebbero piazza XXV Aprile e via Castellana. Pesanti disagi per le persone che proprio in questi minuti si trovano per strada o a bordo di una vettura. Alcuni automobilisti sarebbero rimasti bloccati in alcuni sottopassi allagati, fortunatamente senza gravi conseguenze. In generale, sono stati diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco.

Situazione complicata anche presso la stazione ferroviaria di Sarzana, che si è allagata proprio negli scorsi minuti. Decine i pendolari che si trovavano all’interno.