Il vasto sistema depressionario presente sul Golfo di Biscaglia ha portato ad un intenso peggioramento delle condizioni meteo in Liguria con criticità di tipo idrogeologico diffuse e cumulate precipitative molto elevate sul settore centrale della regione dove è in vigore l’Allerta Arancione dalle 22 di ieri sera.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 8 Ottobre 2024

Dopo le intense precipitazioni della notte nel settore centrale della Liguria, a partire da metà mattinata l’avanzamento della saccatura, favorirà l’ingresso del fronte, con una linea precipitativa intensa in transito da Ponente a Levante, con una sostanziale recrudescenza dei fenomeni sul settore centro-orientale della regione

In questa fase più avanzata, oltre allo stress pregresso dei bacini medio-piccoli sul settore centrale e allagamenti diffusi sul genovesato, a causa delle cumulate precipitative crescenti nei settori interni del medio-Levante, si prevede un sostanziale aumento della portata dei bacini medio-grandi (Vara e Magra in primis)

Lento esaurimento delle precipitazioni in serata a partire dall’Imperiese con fenomeni residui sul centro e levante della regione.

Venti deboli moderati dai quadranti settentrionali sul ponente. Moderati, con rinforzi fino a forti da S/SE sul settore centro-orientale in mattinata.

Rotazione ai quadranti settentrionali entro sera con rinforzi di Libeccio al largo su Imperiese e Spezzino costiero

Mare molto mosso o agitato per tutto il periodo con onda lunga da S/SE in rotazione serale a SO

Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi sul settore orientale, in generale diminuzione i valori nell’entroterra e sui settori costieri di Ponente.

Sulla costa temperatre minime tra +14/+20°C e massime tra +16/+22°C

Nell’interno temperature minime tra +6/+13°C e massime tra +11/+19°C