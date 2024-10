Genova – Ancora interruzioni nei collegamenti ferroviari, nei fine settimana e ancora disagi per i viaggiatori. A comunicarlo RFI che conferma la prosecuzione degli interventi per la costruzione del nodo di Genova e del Terzo Valico.

Anche nei fine settimana del 12 e 13 ottobre e del 19 e 20 ottobre, infatti, è prevista la sospensione della circolazione dei treni, sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia fra Cogoleto e Genova Sestri Ponente, dalle ore 00.01 di sabato alle ore 22.30 della domenica .

Le modifiche alla circolazione, duramente criticate dalle associazioni dei pendolari, sono programmate per i treni Intercity nella tratta Savona – Genova Piazza Principe e ai treni Regionali con cancellazioni nella tratta Cogoleto- Genova Sestri Ponente

I canali di vendita dell’impresa ferroviaria sono aggiornati con l’offerta modificata.

Secondo RFI l’insieme degli interventi del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi e Nodo di Genova consentirà di incrementare di oltre il 40% i volumi di traffico dei treni passeggeri nell’area genovese e di quasi il 50% i volumi del traffico merci.

In particolare, per quanto riguarda l’offerta di Trasporto Pubblico Locale, in base all’Accordo Quadro tra RFI e Regione Liguria, la separazione e rimodulazione dei flussi permetterà l’inserimento sulla tratta Genova Voltri-Genova Sampierdarena di maggiori collegamenti con nuove fermate a Genova Prà-Palmaro e Genova Aeroporto/Erzelli ad integrazione dell’offerta attuale.