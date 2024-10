Chiavari – Girava con un complice su un’auto di lusso e quando vedeva una persona con al braccio un Rolex, scendeva e la abbracciava cercando di rubare l’orologio. Con questa tecnica una coppia di cittadini rumeni di 29 anni è riuscita a sottrarre almeno un orologio di grande valore ad un turista che non ha capito quello che stava accadendo.

La giovane, molto appariscente, abbracciava ignari passanti fingendo di conoscerli e con rapide mosse cercava di sfilare i preziosi orologi.

Le vittime erano accuratamente scelte e seguite una volta che la coppia capiva che indossava un orologio di valore, in preferenza Rolex.

Una delle vittime, derubata di un orologio da 10mila euro, ha denunciato il furto e la polizia, risalendo alle immagini delle molte telecamere di sorveglianza, ha individuato i due.

Le immagini riprendevano la scena ma anche altri tentativi andati a vuoto e sempr con la medesima tecnica.

In alcune occasioni sembra che la ragazza cercasse di pronunciare alcune parole all’orecchio del malcapitato, prolungando l’abbraccio e le occasioni per arrivare all’orologio da rubare.

Dopo una serie di ricerche la polizia è risalita ai due che sono stati arrestati.