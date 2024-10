Genova – E’ stato condannato a 4 anni e due mesi di reclusione il bidello di scuola media accusato di aver molestato un ex studente di 15 anni nel suo appartamento.

Il ragazzino era stato dal nonno che abita nello stesso palazzo dove vive il presunto maniaco e ha suonato alla porta per salutarlo.

Il bidello, approfittando del rapporto di conoscenza, lo ha invitato ad entrare ma poco dopo ha iniziato a molestare il ragazzo sino a tentare un vero e proprio abuso.

Fortunatamente il ragazzo è riuscito a divincolarsi e a dirigersi verso la porta di casa ma l’uomo, un 47enne, gli ha sbarrato la strada bloccando l’apertura della porta e afferrando il ragazzo per un braccio.

Un provvidenziale calcio ha messo ko l’aggressore e il ragazzino è fuggito andando a raccontare tutto al nonno e poi ai genitori.

Subito è partita la denuncia e il bidello è stato arrestato con gravi accuse.

Durante il processo ha offerto un risarcimento alla famiglia ed ha dimostrato di aver avviato un percorso di recupero psicologico ma il giudice lo ha condannato ugualmente.