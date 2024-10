Genova – Una enorme chiazza, composta da legname e rifiuti galleggianti, all’imboccatura del canale di calma di Pra’. La montagna di rami, tronchi d’albero e canniccio – insieme ad una generosa aggiunta di spazzatura varia – ha invaso da ieri il tratto di mare al confine tra Pegli e Pra’ e dopo aver invaso l’area dei porticcioli minaccia di spostarsi verso ponente, entrando nel canale dove domenica si terrà la Regata delle antiche repubbliche marinare.

Una presenza “scomoda” che dopo aver creato problemi ai natanti e ai diportisti, rischia di fare da pessimo biglietto da visita per la città poiché alla regata saranno presenti giornalisti e Tv e di certo non si vorrebbe presentare il mare ligure con una distesa di legname marcio che galleggia in superficie.

Il primo allarme ieri, quando i tanti diportisti dei porticcioli e attracchi della zona hanno segnalato una distesa marrone a coprire completamente il mare e a galleggiare tra le barche. Uno scenario desolante e accompagnato da un’ondata di indignazione e di proteste per la pulizia dei rivi dai quali il legname quasi certamente proviene.

Le forti precipitazioni di questi giorni e le conseguenti piene dei corsi d’acqua non hanno certo aiutato ma ora si pensa al “domani” e alle conseguenze della presenza di tutto quel materiale.

Probabilmente costituisce un problema per la navigazione, quasi certamente crea disagi ai diportisti ma potrebbe trasformarsi in una pessima pubblicità nel caso un cui creasse “impaccio” alla Regata delle antiche Repubbliche marinare nella quale Genova cerca di conquistare il Palio per la terza volta consecutiva.

(Foto sopra di Eleonora Giada gruppo Facebook sei di Pegli se)