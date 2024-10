Liguria – Dopo l’intensa fase di maltempo che ha colpito gran parte del territorio regionale nella giornata di martedì 8 ottobre, una nuova perturbazione di prepara ad attraversare la Liguria.

Già nella giornata di ieri era stata emanata una nuova Allerta Meteo Gialla che partirà alle ore 15 di oggi e che coinvolgerà i settore A, B, C, D ed E.

Con il nuovo bollettino emesso proprio negli scorsi minuti, l’Allerta Gialla viene prolungata anche per la giornata di domani: la fine è prevista per le ore 13:00 di domani, eccezion fatta per il settore C – dal promontorio di Portofino al confine con la Toscana – dove terminerà alle ore 16:00.