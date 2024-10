Sestri Levante (Genova) – Una tragedia si è consumata nel corso della prima mattinata odierna all’interno di un’abitazione situata a Sestri Levante, dove una neonata di neanche un mese – era nata lo scorso 10 settembre – ha perso la vita.

A lanciare l’allarme è stato il padre, che si è accorto subito di come la piccola non respirasse più. Immediata la chiamata al 118, con la sala operativa che ha mandato sul posto ambulanza e automedica e ha guidato l’uomo nelle operazioni di rianimazione.

Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare e anche i sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Al momento, l’ipotesi più probabile sarebbe quella della Sindrome della morte improvvisa del lattante, chiamata anche morte in culla.