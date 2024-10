Genova – Forti raffiche di vento interessano la Liguria ed in particolare la fascia costiera e scattano i provvedimenti di emergenza previsti in queste condizioni di maltempo.

Sopraelevata vietata ai mezzi a due ruote ma anche ai mezzi telonati e furgonati e Parchi e Giardini pubblici chiusi.

Chiusi anche i cimiteri cittadini

Raccomandata la massime prudenza alla guida su strade ed autostrade, specie sui viadotti ed in uscita dalle gallerie