Perinaldo (Imperia) – E’ andato ad aprire l’agenzia immobiliare come ogni giorno e ha trovato la vetrina e le insegne crivellate di pallini da caccia. Un bello spavento e tanti danni per il titolare dell’agenzia immobiliare crivellata di colpi, nella notte, probabilmente sparati con un fucile da caccia.

Subito sono scattate le indagini e il personale che lavora nell’agenzia è stato ascoltato dalle forze dell’ordine che potrebbero essere già sulle tracce del responsabile anche grazie alle riprese di alcune telecamere di sorveglianza della zona.

L’attentatore avrebbe sparato diversi colpi anche “ad alzo zero” infrangendo la vetrina ma crivellando di pallettoni anche computer e mobilio.

Scossi ma non spaventati i titolari dell’agenzia che escludono possa trattarsi di un episodio collegato con la loro attività o a dissidi con un cliente.

Nella zona la notizia della sparatoria contro l’attività ha suscitato forte clamore.