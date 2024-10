Borzonasca (Genova) – Un grave incidente si è verificato nelle prime ore della mattinata odierna nei pressi della località Montemoggio, nel territorio comunale di Borzonasca, dove un uomo ha perso il controllo della vettura che stava guidando ed è finito fuori strada.

Al momento non si conosce la dinamica del sinistro stradale, che in ogni caso sarebbe avvenuto in maniera autonoma. Nell’impatto l’uomo è rimasto gravemente ferito, riportando un trauma cranico.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Il ferito è stato sottoposto alle prime cure sul luogo, prima di essere stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi.