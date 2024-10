Genova – Le forti raffiche di vento che hanno accompagnato l’ondata di maltempo non danno tregua al territorio neppure una volta cessate. Dopo numerosi interventi i vigili del fuoco sono intervenuti per grosso tronco di acacia che si è abbattuto sulla strada per Morego, rimanendo in bilico fra i due lati.

I pompieri, dopo aver chiuso il transito, hanno provveduto, grazie all’autoscala, a raggiungere l’albero e tagliarlo.