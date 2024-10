Riva Ligure (Imperia) – Un grave incidente si è verificato nella giornata di oggi, venerdì 11 ottobre, lungo l’Aurelia a Riva Ligure, dove diverse auto si sono scontrate provocando il ferimento di cinque persone.

E’ ancora da chiarire la dinamica del sinistro stradale, anche se dalle prime informazioni sembrerebbe che questo sia accaduto a causa di un’errata manovra di sorpasso da parte di un conducente di una delle macchine coinvolte. Come detto, è pesante il bilancio dei feriti.

Due le persone le cui condizioni sono apparse particolarmente gravi: per loro si è reso necessario il trasporto in codice rosso all’ospedale di Sanremo. I tre in condizioni meno gravi, invece, sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Imperia.

Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Il traffico è rimasto a lungo bloccato in entrambi i sensi di marcia.