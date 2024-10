Ventimiglia (Imperia) – Sono due le persone fermate per l’aggressione a coltellate ad un giovane immigrato di 20 anni avvenuta nel pomeriggio di ieri davanti a decine di persone choccate per la scena di violenza.

Si tratta di due cittadini tunisini, ora accusati di lesioni aggravate, identificati e fermati dalla polizia che ha visionato le riprese delle telecamere della zona e che hanno fornito gli elementi utili all’identificazione dei due come aggressori diretti e di altre persone che avrebbero partecipato indirettamente all’aggressione.

Ancora non sono noti i motivi dell’aggressione ma risulterebbe ormai chiaro che non si è trattato di una rissa finita a coltellate ma di una vera e propria spedizione punitiva ai danni di due persone, una delle quali è riuscita a fuggire.

Il ferito resta ricoverato in prognosi riservata in ospedale e l’esito delle sue condizioni peserà sulla gravità delle accuse per le due persone arrestate.