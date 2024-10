Masone (Genova) – Ancora guai per l’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce dove, questa mattina, un’auto ha preso improvvisamente fuoco all’altezza del casello di Masone, nell’entroterra genovese.

Le tre persone che viaggiavano sul mezzo sono riuscite a mettersi in salvo quando il conducente, che si era accorto del fumo che usciva dal cofano, ha accostato nella corsia di sicurezza appena uscito dalla galleria San Pietro.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco e della polizia stradale e l’autostrada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica.

Fortunatamente non si registrano feriti ma la vettura ha subito pesanti danni.

L’autostrada è stata riaperta e ora si circola con relativa calma ma in mattinata si sono registrati disagi per la circolazione.