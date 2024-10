Genova – Si è avvicinato ad un 25enne che stava festeggiando nella Movida del centro storico e gli ha strappato la collanina d’oro per poi fuggire. Il derubato, ripreso dallo choc ha subito composto il numero 112 e la polizia è intervenuta trovando poco lontano dal luogo dell’aggressione un giovane che rispondeva alla descrizione del malvivente fatta dalla sua vittima.

Il giovane è stato fermato e trovato in possesso della catenina con la chiusura strappata e così gi agenti lo hanno arrestato per poi restituire la refurtiva al legittimo proprietario.