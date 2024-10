Correnti d’aria umida interessano la Liguria nel fine settimana portando ad un aumento della nuvolosità e qualche piovasco. Temperature in calo specie nei valori massimi a partira da oggi sabato 12 ottobre 2024.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 12 Ottobre 2024

Nuvolosità in aumento su tutta la regione. Al mattino sporadici piovaschi o pioviggini risaliranno dal mare verso il settore centro-orientale regionale, per il resto tempo asciutto con schiarite su estremo Imperiese e comparto delle Alpi Liguri.

Nel pomeriggio cielo ovunque nuvoloso con timide occhiate di sole e qualche piovasco nelle aree interne.

Venti deboli da nord al primo mattino, da sud (sempre deboli) nel pomeriggio.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature stazionarie le minime, in calo le massime

Sulla costa temperature minime tra +13/+16°C e massime tra +17/+19°C

Nell’interno temperature minime tra +4/+8°C e massime tra +13/+16°C