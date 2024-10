Liguria – Scatterà alle 21 di questa sera e proseguirà sino alle 21 di domani, domenica 13 ottobre, lo sciopero nazionale dei lavoratori del gruppo Ferrovie dello Stato iscritti ad alcune sigle sindacali minori ma non meno agguerrite.

Previsti sensibili disagi e un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria che potrebbe comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del servizio Regionale di Trenitalia.

Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine della protesta sindacale.

Ai disagi dello sciopero potrebbero aggiungersi anche quelli causati dalla sospensione dei collegamenti tra Sestri Ponente e Cogoleto scattato alla mezzanotte di oggi e che proseguirà sino alle 22:30 di domenica 13 ottobre a causa dei lavori per il nodo di Genova e il Terzo Valico.