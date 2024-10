Genova – La luce rossa dell’aurora boreale torna a illuminare il cielo della Liguria e i social si riempiono di nuove immagini di appassionati e curiosi che hanno saputo aspettare per assistere nuovamente al fenomeno che continua ad essere visibile anche alle nostre latitudini.

L’arco aurorale rosso stabile, questo il termine scientifico de fenomeno, comunemente definito “aurora rossa” è tornato visibile la scorsa notte e probabilmente, tempo permettendo, lo sarebbe anche questa sera.

Si tratta dell’effetto visibile ad occhio nudo dell’intensa attività solare e che ogni 11 anni fa registrare un “picco” come in questo caso. Curiosamente l’arco aurorale rosso stabile torna a mostrarsi a 5 mesi esatti dall’ultimo avvistamento, a maggio di quest’anno.

Secondo gli esperti potrebbe tornare tra 11 anni, seguendo la normale attività solare.

(nella foto sopra l’aurora ripresa dal porticciolo di Lavagna)