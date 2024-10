Genova – Ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro le auto in sosta. E’ successo ieri sera nel quartiere di Marassi, in viale Bracelli.

L’auto ha improvvisamente deviato mentre affrontava una leggera curva ed ha urtato violentemente le auto in sosta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale ed il carro attrezzi per rimuovere l’auto incidentata.

Non risultano feriti gravi e sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.

I residenti della zona, al di là dell’episodio, segnalano da tempo corse di auto e di moto nelle ore notturne con mezzi a due ruote impegnati in vere e proprie gare lungo il percorso che parte da piazza Galilei Ferraris, percorre via Marassi, gira in via Bertuccioni, piazza Guicciardini, sale per via Robino e ridiscende da viale Bracelli.

Più volte si sono verificati incidenti ma i controlli avvengono solo durante il giorno quando, evidentemente, le corse non avvengono.

Inoltre è segnalato spesso il passaggio di moto e auto “modificate” con fortissime emissioni di rumore che risvegliano chi abita nella zona.

Un appostamento notturno, specie nel fine settimana, potrebbe “risolvere” con una raffica di controlli e sanzioni per mezzi che sono riconoscibili “a grande distanza”.