Genova – Topi che escono dai tombini e corrono indisturbati per il parco dei Giardini Lamboglia, a Marassi. Le segnalazioni sono numerose ma, al momento, non hanno ancora fatto scattare alcun provvedimento seppure la presenza degli animali rappresenti un pericolo per i tanti bambini che ogni giorno frequentano la zona.

Le foto dei roditori sono pubblicate sulle pagine social del quartiere per “dimostrare”, laddove ve ne fosse bisogno, la situazione.

I giardini Lamboglia, in viale Virginia Centurione Bracelli sono piuttosto sporchi e frequentati anche da persone che portano il proprio cane senza il regolare guinzaglio e, nella parte del campetto da pallone/basket si radunano spesso gruppetti di ragazzetti che consumano droga.

I residenti della zona chiedono che il parco venga ripulito, che vengano fatti interventi di derattizzazione e che aumentino i controlli anti-droga e per sanzionare chi porta il cane a sporcare nei prati dove giocano i bambini.