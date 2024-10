Arenzano (Genova) – E’ stato riaperto intorno alle 11:30 il tratto di Autostrada A10 compreso tra i caselli di Varazze ed Arenzano dopo l’incidente mortale che si è verificato questa mattina, poco dopo le ore 8:00.

Dopo ore difficili per quanto riguarda il traffico, una corsia in direzione del capoluogo è stata riaperta. E’ stata una mattinata di forti disagi alla circolazione sia per quanto riguarda l’Autostrada che per quanto riguarda l’Aurelia, dove si sono fatte sentire le ripercussioni della chiusura autostradale.

E’ tragico il bilancio dell’incidente. Uno dei due operai che si trovava all’interno del furgoncino ha perso la vita, mentre l’altro sarebbe rimasto ferito e si troverebbe in gravi condizioni. Entrambi sono stati sbalzati dal veicolo a seguito dell’impatto.