Casarza Ligure (Genova) – Ha chiamato una pensionata di 74 anni fingendo di essere il figlio e le ha chiesto di fare subito due bonifici istantanei su un conto corrente a lui intestato, per pagare dei debiti improvvisi cui non riusciva a fare fronte.

Quando ha capito di essere stata raggirata, la donna ha contattato i carabinieri che hanno iniziato un’indagine che ha portato ad identificare il presunto truffatore residente ad Andria, in Puglia.

L’uomo sarebbe riuscito a farsi versare 2.700 euro ma è stato tradito dal conto corrente che risulta a lui intestato.

L’uomo è stato denunciato per truffa.