Castel Vittorio (Imperia) – Sono riusciti a tornare alla loro auto in autonomia e a far rientro a casa i due cercafunghi dati per dispersi ieri sera, nella zona di Gordale Langan, nel territorio del comune di Castel Vittorio, nell’imperiese.

Le ricerche dei due erano scattate dopo che un parente aveva cercato di mettersi in contatto con i due senza riuscirci.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino ma mentre iniziavano le ricerche i due hanno chiamato casa dicendo di aver ritrovato la via per ritornare alla vettura parcheggiata e di essere ormai vicini.

Le ricerche sono state sospese e i due sono riusciti a rientrare in autonomia.

Gli esperti raccomandano di avere sempre con sè il telefono cellulare quando si va per boschi e a cercare funghi e di avvisare sempre i parenti della zona che si intende percorrere.

Con il telefono cellulare è anche possibile dare l’allarme in caso di pericolo o fornire rapidamente la propria posizione grazie ai sistemi di geolocalizzazione.