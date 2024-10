Genova – Ha finto di essere interessato all’acquisto di una vettura di grossa cilindrata e ha concordato con il venditore il pagamento di 50mila euro ma quando ha ricevuto l’auto non ha pagato e si è allontanato senza dare spiegazioni.

Il truffato si è rivolto ai carabinieri della stazione di Genova Quarto che sono risaliti al 60enne scoprendo che, nel frattempo, l’uomo aveva già rivenduto ad un ignaro acquirente la vettura e quando il legittimo proprietario lo aveva chiamato per farsi ridare l’auto, gli aveva chiesto 15mila euro per poterla riavere.

L’uomo è stato così denunciato per truffa ed estorsione