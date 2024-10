Genova – E’ un inizio di settimana difficile quello che si sta vivendo lungo le vie del capoluogo, dove nelle prime ore della mattinata sono stati ben tre i pedoni ad essere investiti in diverse zone della città.

Il primo incidente in ordine di tempo è accaduto in via Cantore, dove un uomo di 45 anni è stato investito da un autobus. Nonostante il ferimento ad una caviglia, le sue condizioni sono apparse meno serie di quanto inizialmente si potesse pensare. I sanitari del 118 l’hanno trasportato in codice giallo – di media gravità – all’ospedale Villa Scassi.

Pochi minuti prima delle 7:00, invece, un pedone è stato investito da una moto mentre stava attraversando la strada in via Fereggiano: anche per lui si è reso necessario il trasporto in codice giallo all’ospedale San Martino.

Infine, l’ultimo incidente si è verificato in via Camozzini a Voltri. Per favorire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto, la strada è rimasta chiusa per circa venti minuti fino alle 7:30. In questo caso il bilancio è di due persone ferite: il pedone è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Villa Scassi, il centauro rimasto coinvolto in codice verde all’Evagelico.