Arenzano (Genova) – E’ tragico il bilancio del grave incidente che si è verificato questa mattina, poco dopo le ore 8:00, nel tratto di A10 compreso tra i caselli di Varazze e Arenzano, nella carreggiata che viaggia in direzione del capoluogo.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi ed è stato anche allertato l’elicottero, ma per uno dei due operai che si trovava a bordo del furgone coinvolto non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ferito l’altro uomo che si trovava a bordo del mezzo incidentato: entrambi sono stati sbalzati fuori dal veicolo per diversi metri.

Proprio per favorire le operazioni di soccorso – sul luogo del sinistro stradale, oltre ad ambulanza e automedica, sono giunti anche Vigili del Fuoco e forze dell’ordine – risulta ancora chiuso il tratto di A10 compreso tra Varazze e Arenzano.