Varazze (Savona) – Non inizia bene la settimana per chi viaggia in autostrada sulla A10 Genova – Ventimiglia dove, questa mattina, intorno alle 8, si è verificato un grave incidente stradale tra Varazze e Arenzano, in direzione Genova

Un furgone si sarebbe ribaltato in seguito all’impatto con un altro veicolo e ci sarebbero due persone ferite in modo grave nell’incidente.

L’autostrada A10 è chiusa, in direzione Genova per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli incidentati.

Sul posto operano i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 e sarebbe in arrivo anche l’elicottero del 118 per trasferire il più grave dei feriti in ospedale.

Anche la polizia stradale sta operando sul luogo dell’incidente cercando di limitare le conseguenze sul traffico che fa registrare pesanti disagi e ritardi sui tempi di percorrenza.

Non va meglio sulla viabilità extra autostradale su cui si sta riversando tutto il flusso di veicoli diretti verso Genova

notizia in aggiornamento