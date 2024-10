La Spezia – Fingendosi collaboratore di un noto autosalone ha pubblicato alcuni annunci su piattaforme online fingendo di mettere in vendita alcune auto a prezzi molto vantaggiosi ma quando gli acquirenti interessati hanno versato gli acconti è sparito con il denaro.

I carabinieri di Lavagna individuato e denunciato il presunto truffatore, un 73nne residente a Milano che ha raggirato una coppia residente nel Tigullio facendosi versare un acconto sul proprio conto corrente bancario da 12mila euro.

Gli annunci erano pubblicati a luglio su una nota piattaforma online e anche l’autosalone sembrava essere una “garanzia” ma le auto non erano in vendita e l’autosalone non aveva mai affidato alcun incarico di vendita al truffatore che ha intascato i soldi e ha cercato di sparire.

La coppia ha però denunciato tutto ai carabinieri che hanno scoperto il raggiro e bloccato il truffatore.

Gli esperto consigliano di non versare mai denaro su conti correnti che non siano intestati direttamente alle attività commerciali con cui si effettua l’acquisto o si pensa di effettuarlo.