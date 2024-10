Lavagna (Genova) – Versa una somma per confermare l’acquisto di una bicicletta elettrica vista in un annuncio su Facebook ma scopre di essere stato raggirato.

Un 46enne di Lavagna si è rivolto ai carabinieri per denunciare una truffa online nella quae era involontariamente caduto.

Si è così scoperto che una coppia di 39 e 35anni, residente a Palermo, aveva pubblicato un annuncio per vendere una bici elettrica e chiedeva 100 euro per confermare la “prenotazione”.

L’uomo – come probabilmente altri ignari utenti di Facebook – ha versato la somma per poi scoprire che si trattava di un raggiro.

I militari sono risaliti agli intestatari del conto corrente e li hanno denunciati.