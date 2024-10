La nuova settimana è iniziata con flussi di aria umida di provenienza meridionale che proseguirà anche domani portando ancora nuvolosità diffusa e deboli precipitazioni.

A seguire e fino al prossimo weekend, le condizioni atmosferiche subiranno un nuovo deterioramento, con un primo passaggio perturbato nella giornata di Mercoledì, ed un altro probabile tra Giovedì e Venerdì, associati a piogge diffuse sull’intero territorio regionale. Le temperature rimarranno tutto sommato miti, con clima umido e bassa escursione termica giornaliera.

Queste le previsioni di Arpal per i prossimi giorni:

Previsioni per domani, martedì 15 ottobre 2024

Al mattino cielo coperto con residue deboli piogge sul Centro. A seguire, maggiore aperture, con nuvolosità variabile più compatta sui rilievi.

Tendenza a nuovo aumento delle nubi in tarda serata dall’estremo Ponente

Venti al mattino deboli o moderati orientali, tendenti a divenire deboli o moderati da settentrione, localmente rafficati sui capi esposti di Ponente

Mare mosso a Ponente e poco mosso sul Centro-Levante, con moto ondoso in graduale aumento con mare mosso diffusamente sul Centro-Ponente in serata

Temperature minime stazionarie o con variazioni locali, massime in generale aumento

Umidità su valori alti

Previsioni per mercoledì 16 ottobre 2024

Cielo grigio per l’intero periodo, con piogge diffuse su tutta la regione, più insistenti e di intensità moderate sul Ponente. Precipitazioni meno consistenti e durature sul Levante.

Venti prevalentemente moderati settentrionali, anche rafficati sui capi esposti di Ponente

Mare con moto ondoso in graduale aumento fino a mosso ovunque in giornata, fino a molto mosso a largo delle coste dell’estremo Ponente

Temperature minime stazionarie o con variazioni locali, massime in generale diminuzione

Umidità su valori prossimi alla saturazione