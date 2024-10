Arenzano (Genova) – Sono state ore di paura e grande apprensione quelle vissute dai famigliari e conoscenti del fungaiolo di 74 anni del quale si sono perse le tracce dal tardo pomeriggio di ieri, ma – fortunatamente – si sono concluse con un lieto fine: l’uomo è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi dai soccorritori e sarebbe in buone condizioni.

L’allarme era stato lanciato già nel tardo pomeriggio di domenica 13 ottobre, quando erano partite le ricerche che si erano concentrate nei boschi sopra ad Arenzano.

Queste erano andate avanti per tutta la notte e la mattinata, inizialmente senza esito, e hanno visto impegnati i Vigili del fuoco, il Soccorso Alpino, le unità cinofile e la Protezione Civile. Secondo le prime informazioni, il 74enne avrebbe perso l’orientamento e non sarebbe più riuscito a trovare la via di casa.