Varazze (Savona) – Aumenta sempre di più il traffico lungo l’Autostrada a A10 Genova-Ventimiglia nel tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure, dopo l’incidente che all’alba di questa mattina ha coinvolto un mezzo pesante, il quale è finito di traverso bloccando entrambe le carreggiate e rimanendo incastrato tra le pareti della galleria.

Sul posto Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e sanitari del 118. Sono due le persone rimaste ferite, nessuna in gravi condizioni: dopo le prime cure sul posto, l’ambulanza li ha trasportati in codice giallo – di media gravità – all’ospedale San Paolo di Savona.

Le ripercussioni sul traffico sono stati pesantissime. Per favorire le difficili operazioni di rimozione del veicolo, il tratto di Autostrada coinvolto è stato chiuso. Si sono così iniziate a formare lunghe code, che in questi minuti sono arrivate a toccare la distanza record di 10 km. Nel frattempo, il mezzo è stato rimosso intorno alle ore 9:00.

Per coloro che si mettono in viaggio in direzione ponente, il consiglio è quello di uscire al casello di Genova Pra’ e rientrare presso quello di Celle Ligure.

Aggiornamento 9:45: dopo più di quattro ore di chiusura, è stato riaperto il tratto tra Varazze e Celle Ligure. Ancora presenti le lunghe code.