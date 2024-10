Savona – Traffico rallentato a causa di un capriolo ferito, ieri sera, in lungomare Matteotti, all’altezza della Madonnetta. A causare i rallentamenti un capannello di persone che si sono fermate per soccorrere una femmina di capriolo che probabilmente era stata investita da un’auto e non riusciva a rialzarsi.

Le prime auto si sono fermate per prestare soccorso e per curiosità e lentamente si è formato un “tappo” che ha creato non pochi problemi.

L’animale, sofferente, doveva essere aiutato ma a lungo c’è stato un rimbalzo di competenze sul trasporto in un luogo sicuro e con cure veterinarie.

Dopo mille chiamate è intervenuto un gruppo di volontari dell’Enpa che ha trasferito l’animale in un centro specializzato dove verrà curato e successivamente liberato.

(Foto di Archivio)