Genova – Il forte peggioramento delle condizioni meteo nel Savonese e le previsioni preoccupanti per la giornata di domani, giovedì 17 ottobre hanno spinto il Comune di Genova a sciogliere le riserve e a comunicare ufficialmente che domani tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse.

Superato quindi il problema dell’annuncio su scuole aperte o chiuse, che aveva scatenato pesanti critiche e contestazioni nella passata Allerta Arancione della scorsa settimana. Il Comune ha deciso di anticipare alla giornata di oggi la decisione anche se le previsioni di domani mattina potevano offrire uno spaccato più preciso di ciò che saranno le condizioni meteo della Liguria.

Molti genitori, però, avevano protestato contro la decisione di attendere il mattino stesso per decidere se mantenere aperte le scuole oppure chiuderle. Una scelta arrivata in orario troppo ravvicinato per chi doveva partire per un lungo percorso ma anche e soprattutto per quelle famiglie che fanno fatica a modificare orari e spostamenti, ad esempio perché entrambe i genitori lavorano.

notizia in aggiornamento