Genova – L’ondata di maltempo non da tregua alla Liguria e con l’aggravarsi dell’Allerta per temporali, che domani passa da gialla ad arancione, scatta anche il “toto chiusura scuole”.

Genitori e familiari degli studenti sono già in crisi dall’annuncio dell’aggravamento meteo e chiedono che la decisione sulla chiusura non arrivi come la settimana scorsa all’alba del giorno stesso.

Le esigenze della sicurezza – che spingerebbe ad attendere le ultime analisi – mal si accordano con le necessità di famiglie alle prese con i problemi del lavoro e l’organizzazione dei tempi e pertanto cresce la richiesta di avere al più presto una risposta definitiva, qualunque essa sia.

Nonne e nonni – i nuovi pilastri delle famiglie – ma anche familiari ed amici tutti sono già “in ansia” per sapere cosa succederà domattina e se e come dovranno organizzarsi per seguire i più giovani.

Il Comune di Genova ha informato che il il COC si riunirà alle 16 e in tale sede verrà presa la decisione.