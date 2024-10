Genova – Inizieranno oggi, nel quartiere di Sestri Ponente, le verifiche dei vigili del fuoco e dei tecnici del Comune sulle segnalazioni dei Cittadini di forti vibrazioni che fanno tremare le case e vibrare i vetri delle finestre. Una sorta di “terremoto” intermittente che sta preoccupando molto i residenti del quartiere, specie quelli che abitano nella zona più vicina al mare.

Le cause del fenomeno non sono ancora chiare ma da giorni si diffonde nel quartiere la voce che possa trattarsi dei riflessi dei lavori in corso nelle aree di Fincantieri.

Nei giorni scorsi le fort vibrazioni hanno fatto scattare l’evacuazione precauzionale di un asilo e della scuola Umberto e Margherita con i bambini costretti ad abbandonare in fretta le aule e a restare per ore fuori dalla struttura.

Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco e al Comune e ora i Sestresi pretendono di sapere cosa stia accadendo.

Nel caso venisse confermata la “pista” dei lavori alla Fincantieri si dovrà intervenire con monitoraggi delle vibrazioni e della loro intensità anche con accertamenti sulla stabilità delle case e degli eventuali danni arrecati come è già avvenuto per gli scavi della Metropolitana, per lo Scolmatore del Fereggiano e altre Grandi Opere.

Costi ovviamente a carico delle imprese che lavorano e per garantire la sicurezza delle persone e l’integrità delle abitazioni.

Ogni eventuale danno, come l’apertura di spaccature e venature nei muri dovrebbe essere risarcita e a tale scopo si raccomanda di documentare fotograficamente lo stato di muri e pareti per poter eventualmente dimostrare i danni subiti.