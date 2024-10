Genova – Restare chiusi in casa dalle 8 alle 19 di sabato e domenica prossimi, dovendo chiedere il permesso per entrare ed uscire o scegliere di andare da amici o parenti per non dover sottostare ad un lockdown dovuto ad una gara di biciclette. Monta di ora in ora, a Castelletto, la protesta dei residenti che si sono visti consegnare a sorpresa una lista di provvedimenti di chiusura strade e scalinate ma che, soprattutto, li costringerà a chiedere il permesso per entrare ed uscire di casa.

Il covid, questa volta, non c’entra nulla e per quanto incredibile, a limitare i movimenti dei residenti di alcune vie, crose e scalinate del quartiere collinare sarà una competizione sportiva nella quale biker “estremi” provenienti da mezzo mondo si lanceranno giù per le strade più ripide della zona per stabilire chi fra loro è più bravo a fare una cosa che, normalmente, è assolutamente proibita e che nessun cittadino può fare senza rischiare una denuncia.

Si tratta della Red Bull Cerro Abajo, una gara mondiale di downhill con campioni che si sfideranno lanciandosi in bicicletta lungo le ripide stradine e scalinate che ispirarono tranquille passeggiate di riflessione a grandi uomini del passato e che, ancora oggi, sono meta apprezzata per gli appassionati del “turismo lento”, l’unico che davvero porta soldi in Liguria.

Per due giorni, invece, i genovesi che hanno la sfortuna di abitare nelle strade e nelle zone interessate dall’evento dovranno avvertire l’organizzazione – che ha previsto una serie di “guardiani” in ogni palazzo – della volontà di entrare ed uscire di casa.

Il personale informerà l’organizzazione della richiesta e l’evento dovrebbe essere fermato e fatto ripartire ogni volta che qualcuno entra o esce di casa.

Il rischio, evidentemente, è che uno dei biker lanciati in velocità lungo le scalinate e le strade, possa travolgere chi transita imprudentemente sul percorso.

I residenti protestano da giorni, da quando hanno ricevuto la notifica dei provvedimenti e c’è chi preannuncia denunce per limitazione del diritto di libera circolazione. Di fatto un evento sportivo modificherà le abitudini di vita di un numero di persone per il “divertimento di altre” come avviene anche più volte ogni settimana, a Marassi, con lo stadio e con le partite di Calcio.

L’evento della Red Bull Cerro Abajo si terrà per due giorni, sabato 19 e domenica 20 ottobre. Il primo giorno i campioni sperimenteranno il percorso e proveranno a stabilire i limiti fisici del percorso mentre il secondo giorno, domenica, si terrà la gara vera e propria con le biciclette lanciate a velocità straordinarie lungo scalinate e crose e stradine del quartiere e quando sarà più difficile, per non dire improbabile, che un cittadino possa far interrompere la competizione per entrare o uscire di casa.

Sui social c’è chi invita a organizzare una protesta e chi si domanda che senso abbia pubblicizzare un comportamento illegale e pericoloso con il rischio di emulazioni.

C’è anche chi fa notare che nelle comunicazioni inviate a casa dei residenti si parla di interdizione del traffico dalle 7 sabato e dalle 8 alle 19 domenica mentre l’ordinanza indica rispettivamente il sabato dalle 14 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 18.

Di certo l’evento internazionale farà parlare di sè, nel bene o nel male.

Red Bull Cerro Abajo, ecco i provvedimenti per traffico e residenti:

divieto di transito veicolare e pedonale su tutto il tragitto della gara: largo Caproni, salita Superiore San Simone, via Domenico Chiodo nel tratto compreso tra salita Superiore San Simone e salita Emanuele Cavallo, salita Emanuele Cavallo, salita Superiore San Gerolamo, piazza Villa, corso Carbonara tratto compreso tra Piazza Villa e salita dell’Incarnazione, salita dell’Incarnazione, salita San Nicolosio, via Edilio Raggio e largo Zecca

divieto di transito eccetto residenti e titolari delle proprietà laterali in Mura delle Chiappe nel compreso tra largo Caproni e il civico 47, via Piaggionel tratto compreso tra via Paride Salvago e via Domenico Chiodo, via Lorenzo Costa nel tratto compreso tra via Accinelli e via Oberto Cancellieri, via Vallechiara, via Targa, galleria Garibaldi e via Cairoli tratto compreso tra via San Siro e largo Zecca

senso unico alternato in piazza Villa nel viale antistante i civici 27 e 29 nero e in via Targa al fine di consentire l’accesso ai box presenti al civico 19 nero

Inoltre, sabato 19 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 18.00 e domenica 20 ottobre dalle ore 0.00 alle ore 20.00, e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione, divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata per gli inadempienti su tutto il tragitto della gara: largo Caproni, mura delle Chiappe nel tratto compreso tra largo Caproni e il civico 47 della stessa, salita Superiore San Simone, via Domenico Chiodo nel tratto compreso tra salita Superiore San Simone e salita Emanuele Cavallo, salita Emanuele Cavallo, salita Superiore San Gerolamo, piazza Villa, corso Carbonara nel tratto compreso tra Piazza Villa e salita dell’Incarnazione, salita dell’Incarnazione, salita San Nicolosio, via Edilio Raggio e largo Zecca.