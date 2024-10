Genova – C’è anche una giornalista genovese tra i premiati a Roma, durante la Settimana dell’Alimentazione, con EIT Food che premia l’eccellenza nel giornalismo agroalimentare

Si tratta di Hira Grossi, da tempo impegnata nella promozione del settore eno-gastronomico e delle eccellenze del settore, in special modo quelle liguri.

Insieme a Elisa Venco ed Emilio Vitaliano, Hira Grossi è stata premiata per la “capacità di tradurre complesse questioni agroalimentari in storie accessibili al grande pubblico”.

Hira Grossi ha raccontato con il servizio “La Prima scuola di pesca in Italia,” la nascita di una realtà unica in Italia, nata a Genova e che vede i pescatori professionisti e con grande esperienza, accompagnare all’avvio alla professione dei giovani che desiderano avvicinarsi a questo mestiere affascinante quanto difficile.

“La funzione dei giornalisti è sempre più cruciale – ha commentato Sara Roversi, presidente del Future Food Institute – dobbiamo rendere tutti consapevoli, condividere dati e promuovere riflessioni critiche. Quando parliamo di cibo, parliamo del futuro, della nostra salute e di quella del pianeta. Quest’anno siamo entusiasti di aver esaminato quasi 110 articoli di alta qualità. In futuro, puntiamo a coinvolgere le nuove generazioni, portando il giornalismo agroalimentare nelle scuole, per un impatto positivo sull’ecosistema e per decisioni sempre più consapevoli nelle nostre vite quotidiane”.

EIT Food è un’organizzazione pan-europea, co-finanziata dall’Unione Europea, che promuove l’innovazione e l’imprenditorialità nel settore agroalimentare. Parte dell’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT), EIT Food accelera l’innovazione per costruire un sistema alimentare orientato al futuro, che produca cibo sano e sostenibile per tutti.