Scatta alle 8 di questa mattina, mercoledì 16 ottobre, lo stato di Allerta Gialla per temporali che interesserà la Liguria di centro- ponente (Zone ABD) sino alle 18.

Due diversi passaggi perturbati consecutivi, di cui il secondo più strutturato interesseranno la Liguria in questa seconda parte della settimana e sino a sabato 19 ottobre bisognerà seguire con attenzione le previsioni e l’andamento effettivo delle precipitazioni, che come sempre potrebbero restare prevalentemente in mare o interessare la terraferma, con effetti al suolo diametralmente opposti.

Ad essere interessato dalla prima ondata di maltempo sarà soprattutto il centro-ponente della Liguria anche se c’è molta incertezza sulla precisa (per quanto possibile) localizzazione degli eventi più intensi.

In serata, permangono condizioni di instabilità, la cui possibile criticità verrà meglio valutata con la previsione di domani mattina.

I venti potranno favorire la formazione di una più strutturata convergenza sul centro della regione fra Scirocco da sud-est e correnti settentrionali.

La fase temporalesca associata a fulminazioni, sarà più probabile nella prima parte della giornata, successivamente prevarranno rovesci diffusi a lenta evoluzione. Decisiva anche l’intensità dello Scirocco, che potrebbe confinare in mare i quantitativi di pioggia più significativi.

Giovedì 17 e venerdì 18 ottobre avremo un secondo passaggio perturbato, ancora caratterizzato da precipitazioni diffuse in lento spostamento e temporali forti.