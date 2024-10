Bogliasco (Genova) – Scuole aperte e cimitero chiusi, domani, giovedì 17 ottobre, su tutto il territorio comunale.

Il Comune ricorda che, come previsto dal piano di protezione civile comunale, in caso di allerta arancione il cimitero è sempre chiuso e le scuole sono aperte. Per queste ultime, vige sempre la regola che, qualora le condizioni meteo fossero particolarmente critiche, il Sindaco può decidere di ordinarne la chiusura.