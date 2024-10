Arenzano (Genova) – E’ stato riaperto, sull’autostrada A10 Genova-Savona, il tratto compreso tra Varazze e Arenzano verso Genova, precedentemente chiuso a causa delle intense precipitazioni che stanno interessando il settore centro-occidentale della Liguria.

Ben 10 i km di coda segnalati sulla tratta dalla stessa società Autostrade per l’Italia.

Pesantissimi i disagi per automobilisti e trasportatori in viaggio.

Agli utenti già in transito e diretti verso Savona, si consiglia di percorrere A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, proseguire su A21 Torino-Piacenza e raggiungere la costa ligure attraverso la A6 Torino-Savona. Percorso inverso per chi è diretto verso il capoluogo ligure.