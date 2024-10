Liguria – In diversi comuni della Liguria sono diversi i sindaci che stanno decidendo di chiudere le scuole per la giornata di domani, giovedì 17 ottobre, dove è prevista l’Allerta Meteo Arancione nei settori B, C, D ed E. Ecco, di seguito, l’elenco dei comuni che hanno predisposto la chiusura delle scuole (articolo in aggiornamento):

PROVINCIA DI IMPERIA

Essendo prevista l’Allerta Gialla, al momento non risultano scuole chiuse

PROVINCIA DI SAVONA

Albissola Marina

Albisola Superiore

Altare

Bergeggi

Borgio Verezzi

Cairo Montenotte

Calizzano

Carcare

Celle Ligure

Cengio

Cosseria

Dego

Giustenice

Loano

Magliolo

Mallare

Millesimo

Mioglia

Murialdo

Osiglia

Pallare

Pietra Ligure

Quiliano

Savona

Stella

Tovo San Giacomo

Vado Ligure

Varazze

PROVINCIA DI GENOVA

Arenzano

Bargagli

Busalla

Campomorone

Casarza Ligure

Casella

Castiglione Chiavarese

Ceranesi

Cogoleto

Crocefieschi

Genova

Isola del Cantone

Lumarzo

Mele

Mignanego

Moconesi

Montoggio

Ne

Ronco Scrivia

San Colombano Certenoli

Sant’Olcese

Savignone

Serra Riccò

Sestri Levante

Sori

Valbrevenna

PROVINCIA DI LA SPEZIA