Albenga (Savona) – Già da questa mattina la fase di maltempo che interesserà la Liguria anche nelle prossime ore ha iniziato ad affacciarsi sul centro-ponente: alle ore 8:00, infatti, è scattata l’Allerta Meteo Gialla per temporali prevista per i settori A, B ed E in attesa del nuovo peggioramento previsto tra stasera e domani.

La maggiore quantità di pioggia è caduta sul savonese e alcune zone hanno iniziato ad accusare i primi problemi. In particolare la cittadina di Albenga, dove si segnalano allagamenti in diverse vie.

In particolare, tra le zone maggiormente coinvolte ci sarebbero il sottopasso della ferrovia – che collega viale Martiri e viale Italia – e via Deportati Albenganesi. Proprio il sottopasso della ferrovia è stato momentaneamente chiuso al traffico. Pesanti anche le ripercussioni sulla viabilità, con alcune auto e moto che hanno dovuto di fatto fermare la propria corsa a causa della presenza dell’acqua nella carreggiata.