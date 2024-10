Una nuova perturbazione sta per interessare la Liguria, accompagnata da precipitazioni intense e durature che proseguiranno in questa seconda parte della settimana tipicamente autunnale. Particolare attenzione a fenomeni di dissesto idrogeologico e criticità sparse sul centro della regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 16 Ottobre 2024

Dalla nottata copertura nuvolosa in aumento e prime precipitazioni sull’Imperiese, in estensione mattutina al centro della regione, con rovesci e qualche colpo di tuono tra Savonese e Genovesato occidentale.

Dopo questo primo passaggio, è atteso lo sviluppo di una linea di convergenza semi-stazionaria sul settore centrale.

Pomeriggio con lieve decentramento della linea di convergenza verso Est, accompagnato da possibili criticità di tipo idraulico e possibili fenomeni di dissesto nella zona interessata. Rovesci intermittenti localmente intensi sul resto della regione, con pause asciutte più probabili sullo Spezzino.

Serata con nuovi rovesci in risalita da SO, più intensi sul centro della regione.

Venti deboli-moderati dai quadranti settentrionali sul Ponente, con locali rinforzi negli sbocchi vallivi del Savonese dal pomeriggio . Moderati di Scirocco sul Centro-Levante

Mare da mosso al mattino a molto mosso a partire dal pomeriggio con onda da E sull’ estremo Ponente e da SE sul centro-levante e al largo.

Temperature stazionarie le minime, in lieve diminuzione le massime nelle zone interessate dalle precipitazioni più intense

Sulla costa temperature minime tra +16/+20°C e massime tra +17/+22°C

Nell’interno temperature minime tra +10/+16°C e massime tra +14/+19°C