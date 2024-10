Sestri Levante (Genova) – Una rissa in pieno centro con tre contendenti che prima danneggiano gli arredi di un locale e poi si affrontano senza esclusione di colpi in mezzo alla strada terrorizzando i passanti.

Sono tre le persone ferite nella rissa scoppiata nella centralissima via Roma. Si tratta di tre giovani tra i 18 e i 25 anni che prima si sono insultati e spintonati danneggiando gli arredi di un locale e poi si sono azzuffati, con calci e pugni e lancio di oggetti, ferendosi tra loro.

La rissa è poi proseguita sotto il porticato che conduce alla stazione e qui sono spuntati cocci di bottiglia taglienti come rasoi.

Due dei contendenti hanno riportato ferite tali da dover essere medicati in ospedale, a Lavagna dove sono stati accompagnati dalle ambulanze della Croce Rossa intervenuta sul posto insieme ai carabinieri che li hanno identificati e arrestati per rissa aggravata.