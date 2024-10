Aggiornamenti:

Ore 13,23 PROTEZIONE CIVILE: forti rovesci in atto zona Alta Valbisagno (Molassana/Struppa) e levante cittadino. Metti in atto le misure di autoprotezione.

Ore 13 – PROTEZIONE CIVILE: attenzione Rio Fegino raggiunta soglia di pre – allarme, allontanarsi dalle zone limitrofe. Prestare massima attenzione, allontanarsi da aree depresse, non sostare in strada.

Ore 12,40 La protezione civile segnala forti rovesci in atto nella zona di Borzoli e della Valpolcevera ed invita a mettere in atto le misure di auto protezione

Genova – Un forte temporale, con lampi e tuoni, sta interessando la città con precipitazioni anche molto intense in alcuni quartieri ed in particolare nella Valbisagno

Forte preoccupazione per torrenti e corsi d’acqua che possono crescere di livello in brevissimo tempo a causa del terreno intriso d’acqua che non è più in grado di trattenere la grande quantità d’acqua che si sta riversando.

Si raccomanda la massima prudenza

notizia in aggiornamento