Genova – Le Scuole di ogni ordine e grado saranno aperte domani, venerdì 18 ottobre, nel capoluogo ligure nonostante l’Allerta Arancione cessi proprio a cavallo dell’orario di ingresso.

La decisione del Comune di Genova è stata presa alla luce del declassamento dell’allerta previsto per domani, che dalle 8 passerà da arancione a gialla con un rischio presumibilmente inferiore a quello odierno.

Le previsioni del tempo, secondo il Comune, sarebbero quindi improntate ad un miglioramento e quindi si riducono i rischi di problemi legati al maltempo.

Visto il perdurare dell’allerta arancione per tutta la nottata, però, il Comune di Genova invita comunque la cittadinanza a consultare gli aggiornamenti pubblicati sui canali istituzionali (Telegram, sito e social) per eventuali nuove disposizioni.

In caso di peggioramenti, insomma, potrebbero arrivare provvedimenti diversi legati ad eventuali nuove emergenze.