Genova – Il cedimento di un terrapieno blocca il passaggio in via delle Rovare, nel quartiere di San Fruttuoso dove il terreno impregnato d’acqua mostra i primi segni di cedimenti e di difficoltà a smaltire la grande quantità di pioggia caduta.

Fortunatamente non si registrano feriti ma sono pesanti i disagi nella zona.

Un intervento di emergenza è stato fatto ma sino a cessata emergenza sarà difficile, per non dire improponibile, effettuare interventi radicali e risolutivi.

Il timore è che le nuove precipitazioni previste per il pomeriggio possano causare un aggravamento dell’attuale situazione.

Frane anche a Ceranesi, dove è bloccata una strada che sale alla Gaiazza e a Fabbriche, nell’entroterra di Voltri, con alcune case isolate.

(Foto Comitato San Fruttuoso)