Liguria – È scattata alle 9:00 di questa mattina, giovedì 17 ottobre, l’Allerta Meteo Arancione su gran parte del territorio ligure.

I settori coinvolti saranno quello B, C, D ed E, mentre il settore A (quello di ponente) rimarrà in Allerta Gialla. La fine dell’allerta, al momento, è prevista per mezzanotte, ma i nuovi bollettini delle prossime ore potrebbero anche portare ad un prolungamento.

La fase più intensa delle perturbazioni è attesa nelle prossime ore. Sono diversi i comuni che hanno predisposto la chiusura delle scuole per la giornata di oggi